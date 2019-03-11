Користувачів Tinder попередили про зниження шансів знайти пару

Директор лондонської служби цифрового психічного здоров'я Річард Грем попередив любителів інтернет-додатків для знайомств, що таке захоплення значно знижує шанси зустріти пару для створення відносин.

За словами фахівця, додатки на зразок Tinder призводять до феномену, що назвали "нескінченний свайп" – у користувачів формується звичка перегортати фотографії, і в підсумку стає складніше робити свій вибір. Крім того, за словами експерта, це призводить до дуже поверхневого вибору партнера, при якому дивляться тільки на зовнішність і не беруть до уваги особистість людини.

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Чоловіки і жінки шукають різне в партнерах

Опитування користувачів додатків для знайомств у Великобританії показало, що майже третина (30%) витрачають на пошуки пари понад 7 годин в тиждень, а 14% – понад 14 годин. Незважаючи на це, в реальному житті близько 10 бесід провели тільки 22% британців. А чверть опитаних жінок зізналися, що за останні шість місяців не були на жодному побаченні.

Також дослідження показало, що чоловіки і жінки шукають різне в партнерах. Так, представники сильної статі на перше місце ставлять зовнішність, далі йде почуття гумору і вміння підтримати бесіду. Жінки ж шукають в першу чергу чоловіка з почуттям гумору, вже після цього йдуть розмовні навички та зовнішність.

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