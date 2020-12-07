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Жінки цих знаків Зодіаку завжди в поганому настрої
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Астрологи виділили всього три знаки Зодіаку, представниці яких частіше за інших перебувають у поганому настрої.
Овен. У жінок-Овнів постійно завищені вимоги до оточуючих. Друзі мають бути завжди під рукою в потрібний момент, коханий добре заробляти, а керівництво платити гідно. Коли очікуване не стається, Овни починають вередувати і влаштовувати істерики. А щоб випустити пар, втягують в скандал інших людей. Чоловікам, що залицяються до представниць цього знака, доведеться не солодко.
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Діва. Занудство – постійний супутник жінок-Дів. Вони досить консервативні і бояться будь-яких життєвих змін. Діви не хочуть вирішувати питання самостійно або йти на ризик. До того ж вони завжди мають свою точку зору, яка часто не збігається з загальноприйнятою. І якщо її позицію не сприйматимуть серйозно, вона може неабияк розлютитися.
Скорпіон. Жінки-Скорпіони схильні ідеалізувати навколишній світ. В результаті це часто призводить їх до розчарувань. Вони здатні реагувати бурею негативних емоцій на будь-яку ситуацію, яка не вписується в її ідеальні рамки. Крім того, ці зодіакальні представниці не беруть до уваги почуття близьких людей. Їм абсолютно невтямки, що їх чоловік може також переживати або турбуватися. Для них цей момент завжди вторинний. Тому може скластися враження, що побудувати міцні стосунки зі Скорпіоном практично нереально.
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