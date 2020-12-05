Знаки Зодіаку, які брешуть краще за професійних акторів

Як заведено говорити в таких випадках, збрешуть – і оком не моргнуть. Знайомтеся, найкращі у світі брехуни і маніпулятори серед знаків Зодіаку.

БЛИЗНЮКИ

Випадкові брехуни. Так, і таке буває. Вони брешуть абсолютно незрозуміло для них самих. Буває таке, що Близнюки говорять неправду навіть в ситуаціях, в яких це не зіграє ніякої ролі. Все тому, що всередині цього знака Зодіаку завжди борються дві абсолютно різні особи, настрій Близнюків теж дуже часто змінюється. Сьогодні вони можуть сказати вам, що ненавидять морозиво, а завтра ви застанете їх за поїданням цієї ласощі.

І ще: Гороскоп на 5 грудня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку

РАКИ

Раки неймовірно терплячі, добрі і милі люди. Але коли ви знайомитеся з ними ближче, то розумієте, як багато недоговореного вони можуть приховувати за своєю кришталевою оболонкою. Представники цього знака дуже вірні і надійні друзі і партнери, але якщо їм не близька людина, то можуть набрехати так, що хоч книгу пиши. Однак, не переживайте, рідко коли Раки використовують брехню, щоб нашкодити комусь. Найчастіше за масками вони намагаються заховати вразливість і м'яке серце.

ОВНИ

Овни нерідко брешуть, але мають великий мінус – самі забувають свою брехню. Воліють обманювати Овни в тих випадках, коли хтось зазіхає на їх свободу або особистий простір. Коротко кажучи, навіть не сподівайтеся вилізти їм на шию і звісити ноги, тому що вони з легкістю поламають це бажання на півдорозі. Безпека, незалежність і стабільність їх пріоритети, і якщо щось або хтось намагається порушити цей баланс, вони будуть брехати, засліплені бажанням повернути свою свободу і спокій. Також вперті Овни не переносять власної неправоти.

Це цікаво: Не солодко у сімейному житті: з якими знакам Зодіаку найскладніше у шлюбі