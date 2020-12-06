Гороскоп на 7 грудня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку

Читайте актуальний гороскоп на сьогодні, 7 грудня 2020 року, – у нашій статті. Далі астрологічний прогноз для вас – дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.

Сьогоднішній гороскоп віщує дуже нестабільний в емоційному плані день, що може принести вам чимало несподіванок і сюрпризів. Протягом дня періоди спокою можуть несподівано змінюватися бурхливою діяльністю.

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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!

Гороскоп на сьогодні, 7 грудня 2020

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Сьогодні більшу частину дня ділова активність Овна буде практично дорівнювати нулю, зате він із задоволенням проведе свій вільний час з близькими і друзями. Можливо навіть, Овен несподівано для себе виступить ініціатором дружньої вечірки, пікніка або спільного походу в кіно.

Сьогодні як би не хотів Телець розслабитися і відпочити, ситуація не дозволить йому це зробити. Події будуть вимагати активної участі Тельця, раз по раз висмикуючи його зі стану блаженного нічогонероблення! Зрештою, Тельцю нічого не залишиться, як втягнуться в цей нав'язаний ритм, але він не пошкодує.

Сьогодні Близнюки можуть несподівано отримати прибуток, на який не розраховували. Або виявити незвичайний спосіб заробляння грошей. Або піддатися бажанням витратити велику суму. Іншими словами, на фінансову сферу Близнюків можуть вплинути сюрпризи долі або ж їх власні перепади настрою.

Сьогодні настрій Рака може ввести в оману кого завгодно, але тільки не його самого. Весь день він може відчувати невиразне занепокоєння, яке іноді здатне виливатися на голови присутніх спалахами роздратування. Втім, це ж занепокоєння може штовхати Рака і на інші несподівані вчинки, в тому числі і романтичного плану.

Сьогодні Леву необхідно плисти за течією, дозволивши життю і навколишнім робити вибір за нього. Правда, деякі повороти подій можуть його здивувати: вони не будуть вписуватися в рамки його повсякденного життя. Крім того, перетворившись на спостерігача, Лев зуміє подивитися на багато речей під новим кутом і побачить мудрі підказки долі там, де раніше б спокійно пройшов повз.

Сьогодні доля може зробити несподіваний поворот у житті Діви, відкриваючи перед нею нові горизонти. Правда, щоб вписатися в цей поворот, від неї може знадобитися за лічені хвилини прийняти рішення, здатне змінити життя! Тому зорі гороскопу радять Діві сьогодні не випадати з реальності і тримати руку на пульсі подій. Краще самому вирішити, скористатися шансом чи ні, ніж потім докоряти собі за те, що цього шансу навіть не помітив.

Сьогодні Терези будуть схильні демонструвати чудеса самоорганізації і дисципліни: особливо з урахуванням того, що все навколо буде раз у раз їх відволікати. Втім, зорі гороскопу надають Терезам великий запас міцності: їх цілеспрямованому бажанню довести будь-яку справу до кінця можна лише позаздрити!

Сьогодні у Скорпіона буде шанс змінити свою думку про якусь людину. Можливо навіть, що цією людиною виявиться він сам. Протягом дня хтось з оточення Скорпіона цілком може продемонструвати абсолютно незвичайну поведінку: сіра мишка увійде в образ жінки-вамп, скнара розщедриться на частування, недалекий колега народить на світ розумну думку.

Сьогодні, встаючи вранці з ліжка, Стрілець не може навіть припустити, які зміни відбудуться в його житті! Цей день може виявитися поворотним: події обіцяють розвиватися не так, як він припускав, змушуючи Стрільця прямо на ходу приймати важливі рішення. Несподівані звістки, справи, нові знайомства, будь-яка подія сьогодні має шанс відбитися на долі Стрільця, залишивши в його житті слід.

Сьогодні Козерогу слід прислухатися до своєї інтуїції: вона допоможе йому орієнтуватися у швидко мінливій обстановці. День обіцяє бути насиченим і цікавим, а повороти долі непередбачуваними. Позитивний настрій, допитливість і дещиця авантюризму допоможуть Козерогові максимально використовувати можливості сьогоднішнього дня.

Сьогодні у Водолія буде погано з почуттям гумору: особливо якщо воно спрямоване на його адресу! Протягом дня у нього в душі може накопичуватися роздратування, яке Водолій із задоволенням вихлюпне на голови будь-якого, хто ризикне над ним жартувати або йому заперечувати.

Сьогодні день надає Рибам прекрасну можливість здобути перемогу над кимось, можливо навіть не одну! Навіть якщо доводити свою перевагу не входить в їх плани, ситуація може раз у раз підштовхувати Риб до цього, надаючи їм шанс показати себе з найвигіднішого боку.

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