У Швеції жінку вигнали з автобуса через занадто короткі шорти

У шведському місті Мальме 19-річна Аманда Ханссон через спекотну погоду одягнула шорти і вирішила проїхатися в громадському транспорті. Реакція водія для неї була несподіваною.

Так, після того як дівчина зайшла у міський автобус та оплатила проїзд, до неї звернувся водій. І повідомив, що Аманда Ханссон не може носити такий короткий і відвертий одяг "в наших" автобусах. Автобусна компанія вибачилася перед Ханссон. Відносно водія заведено розслідування, він відсторонений від роботи.

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У Мальме частка біженців становить понад 40% населення. В останні кілька років у Швецію приїхали десятки тисяч мігрантів. Так, у 2015 році країна прийняла 163 тисячі біженців, в наступні два роки в королівство приїхали 55 тисяч.

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