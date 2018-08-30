Жінкам в Саудівській Аравії вперше видали ліцензії пілотів

За останні кілька місяців Саудівська Аравія провела кілька ліберальних реформ, які значно розширили права та можливості саудівських жінок.

Все почалося з того, що 24 червня 2018 року в Королівстві набув чинності закон, згідно з яким жінки змогли нарешті водити машину самостійно (раніше для цього був потрібен дозвіл опікуна-чоловіка). Через деякий час жінкам уперше в історії дозволили працювати нотаріусами, а тепер вони зможуть ще й літати.

І ще: Facebook ввів рейтингову систему "надійності" для користувачів

Як повідомляє видання Al Arabiya, Генеральне управління цивільної авіації Саудівської Аравії видало п'ять ліцензій на керування літаком жінкам-пілотам. Це дозволяє їм бути капітанами екіпажу на рейсах авіалінії Saudi Arabian Airlines.

У Саудівській Аравії жінки стануть пілотами / alarabiya

Ліцензування роботи жінок-пілотів – частина масштабного проекту Генерального управління цивільної авіації, у рамках якого саудівські жінки отримують можливість працювати в авіаційному секторі. Це одна з цілей Міжнародної організації цивільної авіації.

Читайте також: Жінка із Саудівської Аравії вперше сіла за кермо боліда Формули-1