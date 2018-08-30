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Жінкам в Саудівській Аравії вперше видали ліцензії пілотів

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Жінкам Саудівської Аравії видали ліцензії пілотів - фото 1
Жінкам Саудівської Аравії видали ліцензії пілотів

За останні кілька місяців Саудівська Аравія провела кілька ліберальних реформ, які значно розширили права та можливості саудівських жінок.

Все почалося з того, що 24 червня 2018 року в Королівстві набув чинності закон, згідно з яким жінки змогли нарешті водити машину самостійно (раніше для цього був потрібен дозвіл опікуна-чоловіка). Через деякий час жінкам уперше в історії дозволили працювати нотаріусами, а тепер вони зможуть ще й літати.

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Як повідомляє видання Al Arabiya, Генеральне управління цивільної авіації Саудівської Аравії видало п'ять ліцензій на керування літаком жінкам-пілотам. Це дозволяє їм бути капітанами екіпажу на рейсах авіалінії Saudi Arabian Airlines.

У Саудівській Аравії жінки стануть пілотами - фото 272971
У Саудівській Аравії жінки стануть пілотами / alarabiya

Ліцензування роботи жінок-пілотів – частина масштабного проекту Генерального управління цивільної авіації, у рамках якого саудівські жінки отримують можливість працювати в авіаційному секторі. Це одна з цілей Міжнародної організації цивільної авіації.

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Джерело: Al Arabiya
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