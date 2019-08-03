У стіні на кордоні США і Мексики встановили гойдалки

Стіна між США та Мексикою викликає суперечки й по досі. Щоправда, цього разу її вирішили символічно модернізувати, встановивши гойдалки.

Американський архітектор Рональд Раель встановив в американо-мексиканській прикордонній стіні неподалік Ель-Пасо (штат Техас) рожеві гойдалки, одна сторона яких розташована у США, а інша – в Мексиці.

І ще: Юна екоактивістка перетне Атлантику на електричній яхті

Таким чином діти і дорослі з двох країн отримали можливість грати, не дивлячись на перешкоду, що їх розділяє.

Якщо ви зробите щось на одній стороні, це вплине і на другу... те саме з "гойдалками", – зазначив архітектор.

Нагадаємо, що США будують стіну на кордоні з Мексикою з 1993 року. Мета загородження – перешкоджання нелегальній міграції та наркотрафіку. Загальна довжина бар'єру – понад 1000 км.

Читайте також: У США літак екстрено сів на жваву трасу: ролик з відеореєстратора