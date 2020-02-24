Жінка у метро заспівала Shallow і прославилася на весь світ

Британський блогер Кевін Фрешвотер в рамках свого шоу "Закінчи пісню" попросив випадкову перехожу в лондонському метро виконати хіт Lady Gaga – Shallow.

Незнайомка чудово впоралася із завданням і, на думку багатьох інтернет-користувачів, заспівала навіть краще, ніж сама Lady Gaga.

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Дівчина виявилася професійною співачкою і часто виконує кавери на такі поп-хіти, як Over the Rainbow Джуді Гарленд або Purple Rain Прінса. Її звуть Шарлота Обері.

Відео із метро виклали в фан-акаунті Lady Gaga у Твіттері. Воно набрало понад 1 мільйон лайків і швидко поширилося по соцмережах. У результаті у Шарлоти з'явилося багато нових шанувальників, а кількість шанувальників у Інстаграмі зросла більш ніж в 10 разів! Зараз їх 396 тисяч.

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