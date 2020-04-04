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Карантин Коронавірус

Жінка стала мемом через те, що випадково увімкнула фільтр картоплі під час конференції

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Жінка стала символом карантину - фото 1
Жінка стала символом карантину

Керівник політичної організації People for the American Way Лізет Окампо зідзвонилася з колегами через Microsoft Teams, щоб провести робочу нараду в умовах ізоляції через коронавірус. Але на початку конференції вона випадково натиснула на фільтр, який перетворив її на картоплю.

Вимкнути фільтр з чи не найпопулярнішим овочем в Україні жінка не змогла.

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Я просто здалася і залишилася картоплею до кінця розмови, – розповіла Окампо.

Фрагмент конференції виклала у твіттер її колега, і незабаром дівчина в образі картоплі стала мемом "обличчя картопляного смутку", що символізує домашній карантин і віддалену роботу.

Ловіть найяскравіші меми:

"Погляд чистого картопляного смутку"

Сама Лізет на це не образилася, і навіть навпаки – назвала себе "картопляним босом" і пораділа, що змогла розвеселити людей в такі непрості часи.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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