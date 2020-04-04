Жінка стала мемом через те, що випадково увімкнула фільтр картоплі під час конференції

Керівник політичної організації People for the American Way Лізет Окампо зідзвонилася з колегами через Microsoft Teams, щоб провести робочу нараду в умовах ізоляції через коронавірус. Але на початку конференції вона випадково натиснула на фільтр, який перетворив її на картоплю.

Вимкнути фільтр з чи не найпопулярнішим овочем в Україні жінка не змогла.

До теми: Карантинні версії популярних українських хітів: весела добірка

Я просто здалася і залишилася картоплею до кінця розмови, – розповіла Окампо.

Фрагмент конференції виклала у твіттер її колега, і незабаром дівчина в образі картоплі стала мемом "обличчя картопляного смутку", що символізує домашній карантин і віддалену роботу.

my boss turned herself into a potato on our Microsoft teams meeting and can’t figure out how to turn the setting off, so she was just stuck like this the entire meeting pic.twitter.com/uHLgJUOsXk — Rachele with an e but pronounced Rachel (@PettyClegg) March 30, 2020

Ловіть найяскравіші меми:

"Погляд чистого картопляного смутку"

How I be feeling these days pic.twitter.com/xGWg453RNh — lil (@lilmarob) March 31, 2020

pic.twitter.com/AylT8TFcJX — Isaac xXStaying The Fuck HomeXx Phillips (@theyodude) March 31, 2020

Сама Лізет на це не образилася, і навіть навпаки – назвала себе "картопляним босом" і пораділа, що змогла розвеселити людей в такі непрості часи.

Читайте також: Вілл Сміт закликав сидіти вдома і став мемом (фото)