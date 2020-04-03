Вілл Сміт закликав сидіти вдома і став мемом (фото)

Відомий актор Вілл Сміт долучився до зірок, які закликають до самоізоляції, але й не підозрював, що опиниться в центрі обговорень. А все через розмір помешкання актора.

На платформі Reddit користувач з ніком TheFisherMan17 поділився колажем з Віллом Смітом, на якому можна побачити самого актора і його будинок. За короткий час допис побачили більше як 36 тисяч осіб, а ще понад тисячу залишили коментарі.

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Як зазначив автор, йому було б не надто приємно бути наодинці в такому помешканні.

"Вілл Сміт каже: Залишайтесь вдома.

Дім Вілла Сміта."

Коментатори ж додали, що навіть у своїх невеликих домівках зараз не можуть знайти певні речі чи поприбирати, тож важко уявити, як впоратись з цими проблемами на території гігантського маєтку зірки. Звісно ж, знайшлись і ті, хто по-доброму заздрить Сміту, у якого є власні спортивні майданчики та можливість розважатись не лише за комп'ютером.

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