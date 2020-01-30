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Жінка перетворила пожежну машину в затишний будинок на колесах: фото

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Жінка перетворила пожежну машину в затишний будинок на колесах: фото - фото 1

30-річна мати-одиначка Меган і її 11-річна дочка Моллі з Канади живуть і подорожують в маленькому будинку на колесах, який раніше був пожежною машиною. Ідея облаштувати житло в автівці у жінки виникла через те, що вона кілька років працювала в офісі понаднормово і дуже мало часу проводила з дитиною.

За літо 2018 року Меган перетворила стару пожежну машину в шикарний крихітний будинок. Зробити це було не так вже й складно. Батько жінки – підрядник, а мама – дизайнер інтер'єрів. Друг Рей провів в будинку Меган електропроводку і встановив сонячні батареї.

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Я хотіла зробити все так, щоб було по-домашньому, щоб Моллі відчувала себе комфортно і була в безпеці. Вона зустрічається з новими людьми, насолоджується природою і спить під зірками, – розповідає Меган.

Жінка додала, що економила гроші три роки. Вона працювала адміністратором і керувала мильним бізнесом. За цей час їй вдалося відкласти 15 тисяч доларів на реалізацію своєї мрії.

Жінка перетворила пожежну машину в затишний будинок на колесах: фото - фото 383119
Жінка перетворила пожежну машину в затишний будинок на колесах: фото - фото 383128

Жінка перетворила пожежну машину в затишний будинок на колесах: фото - фото 383120

Жінка перетворила пожежну машину в затишний будинок на колесах: фото - фото 383121

Жінка перетворила пожежну машину в затишний будинок на колесах: фото - фото 383122

Жінка перетворила пожежну машину в затишний будинок на колесах: фото - фото 383123

Жінка перетворила пожежну машину в затишний будинок на колесах: фото - фото 383124

Жінка перетворила пожежну машину в затишний будинок на колесах: фото - фото 383125

Жінка перетворила пожежну машину в затишний будинок на колесах: фото - фото 383126

Жінка перетворила пожежну машину в затишний будинок на колесах: фото - фото 383127

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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