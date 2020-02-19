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Жінка креативно помстилась за зраду через матрац: фото

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Помста за зраду - фото 1
Помста за зраду

У мережі з'явився пост з оригінальною помстою через подружню зраду, який змусив користувачів і засуджувати, і співчувати. А все через матрац!

Вочевидь, не найкращий сім'янин Гері вирішив зрадити свою дружину і скористався для цього спальнею у власному ж домі. Але таємницею це не залишилось, тож обурена та розлючена жінка знайшла спосіб засоромити зрадника та зробити його популярним не в найкращому світлі. Для цього вона винесла матрац зі спальні і червоним балончиком висловила все, що думає про чоловіка. Знімок такої помсти з'явився у Reddit, де викликав чимале обговорення.

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"Я змінила замки, Гері. Віднеси ліжко додому до Лаури. Шльондра. подаю на розлучення і розповіла дітям, що ти робив у нашому ліжку. Вони більше не люблять татуся", – йдеться у повідомленні від зрадженої жінки.

Let's bring the kids in to this.. from r/trashy

І поки хтось дивувався такому креативу, то чимало людей поспівчували дітям, яких втягнули у сімейний конфлікт, адже їм дуже важко дізнаватись про такі новини та тримати свій емоційний стан у нормі. Тож матрац тут точно не допоміг. Інші ж користувачі заявили, що жінка зробила все правильно. А як вважаєте ви?

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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