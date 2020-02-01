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Жести, які використовують чоловіки, щоб висловити свою любов
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Чоловіки й жінки висловлюють свою любов по-різному. Психологи і експерти у стосунках розповіли про те, якими жестами представники сильної статі висловлюють свої почуття.
Він називає жінку по-особливому
Коли він закоханий, то бажає показати жінці, що для нього вона особлива. Багато чоловіків не знають, як це зробити, тому називають дівчину сонечком, зайчиком, рибкою. Іноді вони дають дивні прізвиська тій, яка їм не байдужа. Вони перекручують імена або називають подруг іменами героїв переглянутих разом фільмів, мультиків.
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Він постійно жартує
Це прекрасний спосіб показати коханій свої почуття, але на ранніх етапах знайомства, коли ви ще не зустрічаєтеся, але знаєте один одного. Жарти і гумор свідчать: чоловік хоче бачити, як ви отримуєте задоволення від спілкування з ним.
Він торкається вас
Відбувається це не завжди помітно. Деякі чоловіки вигадують дуже дивні приводи для того, щоб обійняти дівчину, доторкнутися до неї. Виглядає це жахливо і незграбно. Іншим же під силу зробити торкання легкими і невимушеними, приємними.
Він знайомить даму з друзями
Друзі для будь-якого чоловіка – це святе. Якщо він зважився на такий крок, то знайте, що у нього на вас серйозні плани. Він точно не хоче вас кидати і точно не розцінює ваші стосунки як тимчасові.
Він часто цілує
Це добре демонструє серйозність його намірів як на початкових етапах відносин, так і через багато років. Якщо чоловік цілує свою кохану після, скажімо, десяти років спільного життя, то можна не переживати за його почуття. Поцілунок головна форма прояву кохання чоловіка.
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