Незручні питання чоловікові, які не варто ставити

Якщо ви не хочете випробовувати свої стосунки на міцність, пропонуємо вам найчастіші запитання, які чоловіки дуже не люблять.

Про що ти думаєш зараз? Почувши це питання, 97% чоловіків починають дратуватися, хоча ви всього лише невинно цікавилися про його думки, не вважаючи це чимось кримінальним. Однак, дивного в цьому питанні більш ніж достатньо.

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Розкажи, за що ти мене любиш? Ставлячи таке питання, жінки хочуть почути на свою адресу цілий список компліментів, аби підняти власну самооцінку. Але для чоловіків це питання не таке вже й просте. Вони серйозно починають думати, за що ж вони люблять своїх прекрасних жінок.

Скільки у тебе було жінок до знайомства зі мною? Ви думаєте, що чоловіки заносять кожну свою коханку в якийсь список і завжди знають, як відповісти на це питання? Та й взагалі, навіщо ворушити минуле, якщо вам добре разом, значить, треба просто насолоджуватися цим!

Ти зовсім нічого нового в мені не помічаєш? Новий відтінок помади, трохи змінився колір волосся, нові туфлі, це помітно жінкам, але не чоловікам. Вони можуть оцінити, як ви виглядаєте в цілому, не розбираючи образ на складові частини. Тому ставити такі питання і ображатися на них просто безглуздо.

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