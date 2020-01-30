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Незручні питання чоловікові, які не варто ставити

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Стосунки - фото 1
Стосунки / psyfor

Якщо ви не хочете випробовувати свої стосунки на міцність, пропонуємо вам найчастіші запитання, які чоловіки дуже не люблять.

Про що ти думаєш зараз? Почувши це питання, 97% чоловіків починають дратуватися, хоча ви всього лише невинно цікавилися про його думки, не вважаючи це чимось кримінальним. Однак, дивного в цьому питанні більш ніж достатньо.

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Розкажи, за що ти мене любиш? Ставлячи таке питання, жінки хочуть почути на свою адресу цілий список компліментів, аби підняти власну самооцінку. Але для чоловіків це питання не таке вже й просте. Вони серйозно починають думати, за що ж вони люблять своїх прекрасних жінок.

Скільки у тебе було жінок до знайомства зі мною? Ви думаєте, що чоловіки заносять кожну свою коханку в якийсь список і завжди знають, як відповісти на це питання? Та й взагалі, навіщо ворушити минуле, якщо вам добре разом, значить, треба просто насолоджуватися цим!

Незручні питання чоловікові, які не варто ставити - фото 383233

Ти зовсім нічого нового в мені не помічаєш? Новий відтінок помади, трохи змінився колір волосся, нові туфлі, це помітно жінкам, але не чоловікам. Вони можуть оцінити, як ви виглядаєте в цілому, не розбираючи образ на складові частини. Тому ставити такі питання і ображатися на них просто безглуздо.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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