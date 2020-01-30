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Чоловіків якого знаку Зодіаку хочуть всі жінки

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Чоловіки - фото 1
Чоловіки / zen

Є певні знаки зодіакального кола серед чоловіків, які відповідають всім пунктам привабливості і навіть перевершують очікування.

Тельці. Тельці у жінок користуються особливим успіхом. По-перше, вони готові брати на себе відповідальність за життя, долю і добробут своєї другої половинки. По-друге, вони не стануть розмінювати себе на короткі інтимні пригоди, бо завжди налаштовані на побудову серйозних стосунків.

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Леви. Леви є найбажанішими кавалерами. Природа, як правило, наділяє їх привабливою зовнішністю. Серед інших представників чоловічої статі, їх виділяє самовпевненість, гарні манери і майстерність володіння мистецтвом флірту.

Чоловіків якого знаку Зодіаку хочуть всі жінки - фото 383174

Терези. Турбота, увага, романтика і етичність – ось, що виділяє цих чоловіків. Вони завжди демонструють свої найкращі сторони і здатні підкорити серце будь-якої красуні.

Скорпіони. Одночасно лякає і притягує. Загадкові, таємничі, містичні. На Скорпіонів дами злітаються як мухи на бочку з медом. У цьому велику роль відіграє їх магнетизм і потужна внутрішня енергетика. Вони здатні заполонити весь простір своїми вібраціями.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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