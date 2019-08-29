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Жеребкування Ліги Чемпіонів: з ким зіграє Шахтар у груповому етапі ЛЧ
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Сьогодні, 29 серпня, відбулося жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів. У залі Grimaldi Forum в Монако свого суперника отримав єдиний представник України в цьому турнірі – донецький Шахтар.
На груповому етапі Ліги Чемпіонів виступлять 32 команди, які розділені на чотири кошики. Нагадаємо, "гірники" не зможуть вийти в одну групу з клубами з Росії, а також представниками другого кошика, у який вони і потрапили.
І ще: Гравці Шахтаря спрогнозували результати жеребкування ЛЧ
Перший кошик: "Ліверпуль" (Англія), "Челсі" (Англія), "Барселона" (Іспанія), "Манчестер Сіті" (Англія), "Ювентус" (Італія), "Баварія" (Німеччина), ПСЖ (Франція) , "Зеніт" (Росія)
Другий кошик: "Реал" (Іспанія), "Атлетіко" (Іспанія), "Боруссія" (Дортмунд, Німеччина), "Наполі" (Італія), "Шахтар" (Донецьк, Україна), "Тоттенхем" (Англія), " Аякс "(Нідерланди)," Бенфіка "(Португалія)
Третій кошик: "Ліон" (Франція), "Байєр" (Німеччина), "Зальцбург" (Австрія), "Олімпіакос" (Греція), "Брюгге" (Бельгія), "Валенсія" (Іспанія), "Інтер" (Італія ), "Динамо" (Загреб, Хорватія)
Четвертий кошик: "Локомотив" (Москва, Росія), "Генк" (Бельгія), "Галатасарай" (Туреччина), "РБ Лейпциг" (Німеччина), "Славія" (Чехія), "Црвена Звезда" (Сербія), " Аталанта "(Італія)," Лілль "(Франція)
Онлайн-трансляція жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів:
Відзначимо, що перші матчі групового етапу ЛЧ відбудуться 17-18 вересня 2019. Фінал Ліги чемпіонів запланований на 30 травня 2020 року.
Результати жеребкування Ліги чемпіонів:
Група А. "ПСЖ", "Реал", "Брюгге", "Галатасарай"
Група В. "Баварія", "Тоттенхем", "Олімпіакос", "Црвена Звезда"
Група С. "Манчестер Сіті", "Шахтар", "Динамо Загреб", "Аталанта"
Група D. "Ювентус", "Атлетіко", "Байер 04", "Локомотив"
Група Е. "Ліверпуль", "Наполі", "Зальцбург", "Генк"
Група F. "Барселона", "Борусія Д", "Інтер", "Славія"
Група G. "Зеніт", "Бенфіка", "Ліон", "РБ Лейпциг"
Група H. "Челсі", "Аякс", "Валенсія", "Лілль"
Раніше кваліфікацію Ліги чемпіонів не змогло подолати київське Динамо, поступившись за підсумками двох поєдинків Брюгге.
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