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Динамо – Брюгге: відео голів та огляд запеклого матчу Ліги чемпіонів
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Матч Динамо – Брюгге у рамках третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів відбувся 13 серпня на НСК "Олімпійський". Дізнайтеся рахунок гри, а також дивіться відео голів та огляд поєдинку!
Київське Динамо провело надважливий для себе поєдинок, намагаючись здобути путівку в наступний раунд Ліги чемпіонів. Киянам потрібно було перемагати з різницею у принаймні 2 голи, адже перший матч в Бельгії закінчився перемогою Брюгге з мінімальним рахунком 1:0.
Це цікаво: ДИНАМО – БРЮГГЕ онлайн трансляція
Уже в перші хвилини цього матчу кияни атакували усіма силами, і перший гол не змусив на себе довго чекати! Вербіч віддав передачу на Миколенка, який пройшов по флангу і віддав пас в центр на Буяльського. Віталій точно пробив з 8 метрів в кут воріт.
Відео голу Буяльського (5 хвилина):
Наприкінці першого тайму Брюгге зрівняв рахунок. Після подачі кутового з правого флангу Делі ідеально пробив головою в кут воріт після того, як виграв повітря у Бурди. 1:1.
Відео голу Делі (38 хвилина):
Другий тайм розпочався зі швидкого голу Динамо. Вербіч увійшов в штрафний майданчик і пробив у дальню штангу, після якої м'яч відскочив на ногу Шепелєва, а той влучив у ворота.
Відео голу Шепелєва (50 хвилина):
На 83 хвилині господарі залишились у меншості: Бурда отримав другу жовту та покинув поле. Буквально за хвилину арбітр дав червону й гравцю Брюгге Тау.
На 88 хвилині матчу гості знову зрівняли рахунок у матчі. Опенда обіграв Кадара, віддав пас на Вормера, який розстріляв ворота Бойка.
Відео голу Вормера (88 хвилина):
Але вже за 2 хвилини після навісу з кутового та удару Соля Мехеле зрізав у власні ворота.
Відео голу Мехеле (90 хвилина, автогол):
Доля поєдинку вирішилася на останній хвилині. Динамо намагалося вирвати перемогу, але Брюгге скористалося моментом і розставило всі крапки над "і". Після обрізки киян Опенда знову зрівняв рахунок, тож матч завершився нічиєю 3:3. Таким чином, бельгійці проходять у наступний раунд ЛЧ, а підопічні Хацкевича спробують свої сили в Лізі Європи.
Дивитись онлайн повний матч Динамо vs Брюгге:
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