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Гравці Шахтаря спрогнозували результати жеребкування ЛЧ

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Жеребкування ЛЧ - фото 1
Жеребкування ЛЧ / prosports

Сьогодні, 29 серпня, відбудеться жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів сезону 2019/20. Кого футболісти донецького Шахтаря хочуть бачати своїми суперниками?

Серед 32 учасників турніру Україну представить тільки донецький Шахтар, який опинився у другому кошику.

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З цієї нагоди футболісти "оранжево-чорних" вирішили дати прогноз на результати жеребкування. Цікаво, що жоден з футболістів не захотів, щоб з першого кошика їм дістався англійський Манчестер Сіті, якому "гірники" в минулому сезоні за сумою двох матчів поступилися з рахунком 9:0.

Також зауважимо, що Валерій Бондар та Ісмаїлі трошки осоромилися, коли давали свої прогнози. Річ у тому, що команди з однієї національної асоціації (країни) не можуть зустрітися на груповому етапі, а український і бразильський захисник визначили Генк і Брюгге в одну групу (обидві команди з Бельгії).

Гравці Шахтаря спрогнозували результати жеребкування ЛЧ - фото 350960

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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