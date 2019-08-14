Думаєш, ми не хочемо грати в ЛЧ? Емоційна розмова Циганкова з фаном Динамо (18+)

Київське "Динамо" вилетіло з Ліги чемпіонів, поступившись у третьому кваліфікаційному раунді бельгійському "Брюгге". Після провалу капітан "біло-синіх" емоційно поговорив з ультрас свого клубу. Обережно, лайка!

13 серпня "Динамо" на НСК "Олімпійський" зіграло внічию з "Брюгге", але через поразку у виїзному матчі не потрапило в наступний раунд Ліги Чемпіонів. Тепер кияни спробують сили в Лізі Європи, але це не тішить вболівальників клубу.

Як це було: Відео голів та огляд запеклого матчу Динамо – Брюгге

Вислухати претензії ультрас наважився капітан "Динамо" Віктор Циганков. Після матчу він підійшов до вболівальників, один з яких висловив своє незадоволення. При цьому фанат не добирав слів та жорстоко критикував команду і тренерський штаб. Зокрема, йшлося не так про гру футболістів, як про їхню поведінку, адже після матчу подякувати фан-сектору підійшли лише четверо гравців. Решті ж, на думку, ультрас, "пох#й".

Циганков віддувався за всіх. Він сказав, що йому соромно через те, що третій рік поспіль "Динамо" вилітає з ЛЧ. Капітан "біло-синіх" запевнив, що вони старалися здобути перемогу, тож результат дуже болісний і для них. "Думаєш, ми не хочемо грати в ЛЧ?" – не стримав емоцій Віктор.

Повне відео розмови Циганкова і фаната (обережно, нецензурна лексика!):

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