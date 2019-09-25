Жан Беленюк назвав умову, за якої він готовий скласти депутатський мандат

Новоспечений народний депутат Жан Беленюк дав відверте інтерв'ю, в якому розповів, що може стати причиною складання мандата народного депутата. Чемпіон світу також зізнався, що наразі йому вельми непросто дається поєднувати роботу зі спортом.

Жан Беленюк зазначив під час інтерв'ю, що в разі необхідності вибирати між роботою нардепа та виступом на Олімпіаді-2020, спорт візьме гору.

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Новоспечений народний депутат від "Слуги народу" зізнався, що йому дуже непросто поєднувати роботу зі спортом і постійними тренуваннями.

Було таке, що у нас в день було ранкове та вечірнє засідання, а у мене на носі чемпіонат. Мені довелося тренуватися між засіданнями. Але засідання у нас не кожен день, тому надалі я зможу поєднувати спорт та політику. Тим більше, далі буде простіше, оскільки висока завантаженість Ради мине, – сказав Беленюк.

Утім, якщо мова піде про представництво України на Олімпійських іграх, які пройдуть наступного літа у Токіо, – Жан не буде вагатися, склавши свій депутатський мандат.

Якщо мені доведеться вибирати між Радою та Іграми, то я однозначно виберу Ігри, і всі мої колеги це знають, – сказав Беленюк.

Нагадаємо, що український борець греко-римського стилю та нардеп партії "Слуга народу" Жан Беленюк виграв чемпіонат світу з боротьби. У фіналі вагової категорії до 87 кілограмів він поборов угорського спортсмена Віктора Лорінца.

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