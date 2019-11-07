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Зеленський записав нове відео за кермом Tesla: складно бути президентом

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Володимир Зеленський - фото 1
Володимир Зеленський / youtube

Президент України Володимир Зеленський заявив, що через виснажливу ​​роботу президента в кінці вечора він з людини перетворюється на "організм".

Президент України Володимир Зеленський опублікував вже друге інтерв'ю, яке було записано за кермом автомобіля Tesla. Під час свого монологу президент їздить Києвом, коментує політичні події в Україні та розповідає про плани.

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"До цієї роботи, до цього звикнути не можна. Люди як кажуть: до хорошого швидко звикаєш, а це, реально, життя дуже складне, дуже складна професія, яка забирає всі сили, час і іноді бажання. В кінці вечора з людини перетворюєшся на який організм, який не хоче думати, робити, навіть не розуміє іноді, про що говорить сім'я", – сказав Зеленський.

Зеленський також зазначив, що його робота втомлює не тільки його, а й сім'ю, але при цьому додав, що не збирається відмовлятися від неї.

Також Зеленський торкнувся багато актуальних тем, зокрема, оцінив діяльності нового уряду і парламенту, розповів про плани на майбутній рік, а також про підготовку до "нормандського" формату, розведення військ на Донбасі.

Дивитися повне відео інтерв'ю Зеленського онлайн:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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