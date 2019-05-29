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Володимир Зеленський ЗНО

Зеленський з шаурмою підірвав мережу: рекомендує

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Такі перекуси, за словами президента, допомагають "не відриватися від людей" - фото 1
Такі перекуси, за словами президента, допомагають "не відриватися від людей" / instagram

Знімок президента України Володимира Зеленського з шаурмою в руці, зроблений на заправці, набрав понад 500 тисяч лайків за півгодини!

Президент України Володимир Зеленський опублікував знімок, на якому він зображений з шаурмою в руці. На фото присутня також його команда.

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"Коли у тебе напружений графік, шаурма може бути рішенням. У цьому, як ви бачите, немає нічого ганебного", – зазначив політик. Він також додав, що такі перекуси допомагають "не відриватися від людей", а це, на думку президента, корисно тим, хто у владі.

Днями стало відомо, що першою країною для візиту Зеленського як президента стане Німеччина. Про це повідомив заступник глави АПУ Вадим Пристайко.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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