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Оля Полякова йде в політику і створює свою партію
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Популярна й епатажна українська співачка Оля Полякова оголосила про те, що збирається йти у політику. Виконавиця заявила, що вона готується створити "першу жіночу партію".
Своїми намірами Оля Полякова поділилася під час Форуму жіночого партнерства. Втім, не варто очікувати на те, що вона братиме участь у дострокових парламентських виборах.
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Сама ж Полякова зазначила, що їй просто набридло віддавати свій голос за "дядьку з плакатом, якого вона не знає". Це й надихнуло її не створення своєї партії.
Тому я офіційно заявляю – я починаю створення партії, яка буде відповідати на цей запит. І це буде перша жіноча партія України, – сказала Полякова.
Україну Оля Полякова при цьому назвала "матріархальною" країною.
Крім того, вона назвала кілька проблем, які є в України, на її думку. Це вона зробила, посилаючись на свій сценічний досвід.
У мене безліч концертів і я їжджу цими розбитими дорогами, я доїжджаю до цих будинків культури, які стоять з Другої світової, – наголосила співачка.
Крім того, вона попросила своїх підписників підкинути ідеї, як назвати нову політичну партію. На це більшість її прихильників попросили співачку не лізти у політику.
Нагадаємо, що минулого тижня Оля Полякова неабияк обурила користувачів мережі, виклавши спільне фото з президентом Володимиром Зеленським.
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