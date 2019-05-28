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Володимир Зеленський ЗНО

Офіційно: Зеленський повернув Саакашвілі громадянство

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Садовий закликав Зеленського повернути українське громадянство Саакашвілі - фото 1
Садовий закликав Зеленського повернути українське громадянство Саакашвілі / Minval.az

Президент України Володимир Зеленський скасував ще один указ Порошенка. Цього разу рішення стосується екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі.

Президент Володимир Зеленський виключив положення щодо втрати Міхеілом Саакашвілі громадянства України. Про це йдеться на сайті президента.

І ще: Названа перша країна, яку відвідає Зеленський, і це не Росія

В указі Зеленського зазначено, "внести до указу президента України від 26 липня 2017 року № 196 "Про припинення громадянства України Бондарєвої Т., Корнійчука А.А., Коротецького Л.В. та інших осіб "зміну, виключивши положення про втрату Саакашвілі Міхеілом громадянства України".

Зеленський повернув громадянство Саакашвілі - фото 330395
Зеленський повернув громадянство Саакашвілі

Нагадаємо, раніше лідер партії Самопоміч Андрій Садовий закликав президента Володимира Зеленського повернути українське громадянство колишньому голові Одеської обласної державної адміністрації, екс-президенту Грузії Міхеілу Саакашвілі. Про це політик написав у Facebook.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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