Офіційно: Зеленський повернув Саакашвілі громадянство

Президент України Володимир Зеленський скасував ще один указ Порошенка. Цього разу рішення стосується екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі.

Президент Володимир Зеленський виключив положення щодо втрати Міхеілом Саакашвілі громадянства України. Про це йдеться на сайті президента.

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В указі Зеленського зазначено, "внести до указу президента України від 26 липня 2017 року № 196 "Про припинення громадянства України Бондарєвої Т., Корнійчука А.А., Коротецького Л.В. та інших осіб "зміну, виключивши положення про втрату Саакашвілі Міхеілом громадянства України".

Зеленський повернув громадянство Саакашвілі

Нагадаємо, раніше лідер партії Самопоміч Андрій Садовий закликав президента Володимира Зеленського повернути українське громадянство колишньому голові Одеської обласної державної адміністрації, екс-президенту Грузії Міхеілу Саакашвілі. Про це політик написав у Facebook.

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