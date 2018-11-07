Кислотний діджей: Надя Дорофєєва показала прес

Популярна українська співачка Надія Дорофєєва виступила діджеєм на вечірці в ефектному образі, похизувавшись стрункою фігурою.

28-річна українська співачка Надя Дорофєєва активно веде профіль в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад 3,6 млн. Там дівчина ділиться кадрами зі зйомок, заходів та звичайних буднів. Нещодавно Надія відіграла Dj set до колаборації відомих брендів Moschino та H&M. Для такого заходу "кислотний діджей DoDo" обрала блискучий топ та спортивні штанці, показавши прес та струнку фігуру. Селфі з таким образом зібрало понад 138 тис. вподобань та більш як 300 коментарів з компліментами.

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