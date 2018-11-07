Слава Камінська показала своє фото до пластичної операції

Відома співачка і одна з солісток дуету "НеАнгели" Слава Камінська опублікувала на своїй сторінці в Instagram архівні фото. Артистка показала, як вона виглядала до пластичної операції.

За словами Слави, їй прислали знімки, і коли вона на них подивилася, то зрозуміла, "що все робить правильно".

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"У дзеркалі зазвичай не помічаєш змін, але мені прислали цей колаж, і я зрозуміла, що все роблю правильно. Не треба боятися часу, в моєму випадку, наприклад, він йде на користь. З'являються мізки, знаходиться мудрість, і ти розумієш, що перепалене майже червоне волосся ще нікого не робили красивішим. Власне, як і брови-ниточки або стрілки товщиною в палець", – підписала свою публікацію Слава.

Шанувальники в свою чергу зазначили, що зірка дійсно стала красивішою з роками.

Нагадаємо, що раніше в інтерв'ю Слава зізнавалася, що збільшувала груди і робила ніс.

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