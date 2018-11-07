Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Чорна п'ятниця Х-фактор 9 Танці з зірками

Слава Камінська показала своє фото до пластичної операції

  • 202
Слава Камінська - фото 1
Слава Камінська / Instagram

Відома співачка і одна з солісток дуету "НеАнгели" Слава Камінська опублікувала на своїй сторінці в Instagram архівні фото. Артистка показала, як вона виглядала до пластичної операції.

За словами Слави, їй прислали знімки, і коли вона на них подивилася, то зрозуміла, "що все робить правильно".

І ще: Кислотний діджей: Надя Дорофєєва показала прес

"У дзеркалі зазвичай не помічаєш змін, але мені прислали цей колаж, і я зрозуміла, що все роблю правильно. Не треба боятися часу, в моєму випадку, наприклад, він йде на користь. З'являються мізки, знаходиться мудрість, і ти розумієш, що перепалене майже червоне волосся ще нікого не робили красивішим. Власне, як і брови-ниточки або стрілки товщиною в палець", – підписала свою публікацію Слава.

Шанувальники в свою чергу зазначили, що зірка дійсно стала красивішою з роками.

Нагадаємо, що раніше в інтерв'ю Слава зізнавалася, що збільшувала груди і робила ніс.

Читайте також: Оголошена найсексуальніша жінка 2018 року: ефектні фото

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дві матері 2 сезон: дата, коли вийде продовження серіалу
  • 22 листопада, 23:01
  • 5900
4G-revolution: вигравай круті подарунки від Радіо МАКСИМУМ та Київстар
  • 01 листопада, 09:00
  • 451
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 25 квітня, 20:31
  • 811919
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз