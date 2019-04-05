Порошенко і Зеленський здали аналізи: оголошено перші результати

Кандидати в президенти України Петро Порошенко та Володимир Зеленський зранку 5 квітня здали аналізи на вміст алкоголю та наркотиків в організмі. До вашої уваги перші результати медекспертизи, а також фото і відео ранкової процедури!

Володимир Зеленський запропонував Петру Порошенку здати аналізи, адже країні потрібен "здоровий президент". Чинний гарант погодився це зробити і запросив опонента в медпункт НСК "Олімпійський". Однак лідер Кварталу 95 відмовився проходити процедуру там і обрав приватну клініку "Eurolab", президентом якої є Андрій Пальчевський (він активно підтримує Зеленського і має українське та російське громадянство).

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Отож, о 7:40 ранку Володимир Олександрович з'явився у лабораторії. І хоча керівники його штабу обіцяли відкритий доступ усім журналістам, однак охорона кандидата відтісняла від нього представників ЗМІ. Відтак, Зеленський здав кров, що забрало близько 20 хвилин, і швидко поїхав.

Результати він пообіцяв оприлюднити за три дні. Зеленський також сказав, що не проти здати й волосся для аналізу на наркотики, якщо це буде потрібно.

Володимир Зеленський

Натомість Петро Порошенко прибув здавати аналізи о 9:20. На НСК "Олімпійський" приїхали представники чотирьох київських клінік – приватних медичних закладів "Борис", "Медіком", а також лікарні швидкої медичної допомоги та наркологічної лікарні міста.

Обстеження Порошенка проводилося в два етапи: він здав не тільки кров, а й сечу та волосся. Перші результати швидких тестів досліджень крові кандидата стали відомі практично одразу: жодної психоактивної речовини не було виявлено. Точніші дані стануть відомі за кілька годин, а на аналіз волосся знадобиться до двох тижнів.

Петро Порошенко

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