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Серіал Кріпосна Євро 2020

Зеленський і смартфон: дивіться кумедний ролик

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Володимир Зеленський - фото 1
Володимир Зеленський

Журналісти змонтували ролик про особливе ставлення президента України Володимира Зеленського до смартфона і виклали в мережу.

У мережі з'явилося нове вірусне відео про "уряд у смартфоні" президента Зеленського.

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Відповідний ролик був опублікований на каналі ТСН. Відео являє собою нарізку коротких висловлювань Зеленського про анонсовану ним перспективу перенести Україну в смартфон, а також різні суспільні взаємодії з ґаджетом.

До речі, телефони напевно подарують нам ще чимало задоволення і народної творчості у вигляді фотожаб і мемів. Верховна Рада тільки почала роботу, а перші веселі скандали вже тут як тут: і фольклорне тобі листування на екрані, і любовна лірика...

І ще: У мережі стала популярною гіфка, в якій дівчина перевертається в авто під час стріму

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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