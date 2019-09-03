На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Хочу кохатися з тобою день і ніч: депутатка від Слуги народу засвітила інтимні смс
-
- 180
Депутати Верховної Ради IX скликання продовжують веселити українців черговими курйозами. Так, народну депутатку від партії "Слуга народу" Олену Криворучкіну спіймали під час прийняття рішення про скасування депутатської недоторканності за любовним листуванням.
У середу, 3 вересня, народні депутати проголосували за рішення про скасування недоторканності для нардепів. Відразу після прийняття рішення Олена Криворучкіна з партії "Слуга народу" вирішила повідомити важливу новину абоненту, який в її телефоні підписаний як "Коханий". Журналіста вдалося зробити фото палкої переписки.
Тут більше: Путч Порошенка і загадкова Лєночка: реакція мережі на СМСки нових нардепів
- Коханий: Кнопочка зелена, де ти? Лєн, розлюбила мене, напевно.
- Криворучкіна: Я люблю тебе. Сильно, сильно, сильно. Навіть не сподівайся, що розлюбила.
- Коханий: Кнопочка любить, я знаю. А ти не знаю.
- Криворучкіна: Знаєш, знаєш.
- Коханий: Лєн, ти де?
- Криворучкіна: Недоторканність зняли. Тепер хочу кохатися з тобою день і ніч. Я на засіданні Верховної Ради.
Чим закінчилася романтичне листування – з'ясувати не вдалося, через те, що нардеп перевернула свій телефон.
Олена Криворучкіна – балотувалася по мажоритарці у Кривому Розі, на 32-му окрузі. За освітою вона еколог і економіст. Була активним учасником передвиборної компанії Зеленського.
Детальніше тут: Рада скасувала депутатську недоторканність: які привілеї знято з нардепів
-
21:234 вересня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:45Кріпосна 2 сезон 3 і 4 серія: дивитись онлайн продовження серіалу СТБ
-
20:14Штучний інтелект відтворив фігуру людини з фотографії
-
19:56Солістка KAZKA здивувала пікантним кадром у басейні
-
19:39Хочу кохатися з тобою день і ніч: депутатка від Слуги народу засвітила інтимні смс
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
19:23Поквапилися: Lamborghini випадково опублікувала фото нового Sian
-
19:15Кріштіану Роналду написав новий заповіт: стало відоме ім'я ще одного спадкоємця
-
19:00Кетчуп домашній на зиму: найкращі рецепти приготування з помідорів
-
18:57Будь обережний: найвразливіші жінки за знаком Зодіаку
-
18:42MARUV показала унікальні спокусливі кадри з другого ефіру Танці з зірками
-
18:20Двійники зірок на старих картинах: як дві краплі води
-
18:18Гороскоп на 4 вересня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
18:10iPhone 11 випробували на потужність: рекорд серед смартфонів
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
17:54Названі найпопулярніші напрямки оксамитового сезону
-
17:41Українська модель знялася з Кріштіану Роналду у гарячій рекламі його бренду
-
17:21Сучасну Одесу порівняли зі знімками 35-річної давності
-
17:13У Франції виступлять роботи-стриптизери
-
16:59Лікарі назвали безпечну вагу шкільного рюкзака
-
16:48Пан+Пані: пікантні історії з першої української еротичної газети (18+)
-
16:40Жінка взяла в літак поні, тому що ніхто цього не забороняв: відеофакт
-
16:21Тіна Кароль оголила ноги у дзеркальній сукні
-
16:12Собака, який викрав Mercedes-Benz, став зіркою мережі: фото
-
15:55Оновлений рейтинг найпотужніших смартфонів за версією AnTuTu
-
19:39Хочу кохатися з тобою день і ніч: депутатка від Слуги народу засвітила інтимні смс
-
17:54Названі найпопулярніші напрямки оксамитового сезону
-
16:48Пан+Пані: пікантні історії з першої української еротичної газети (18+)
-
13:35Коноплянка розповів, чому перейшов у Шахтар
-
11:46Рада скасувала депутатську недоторканність: які привілеї знято з нардепів
-
09:26Варто знати: коли варто відмовитись від кави
-
07:17Погода в Україні 3 вересня: частину країни накриє похолодання
- 02 вересня
-
22:50ТОП-5 найгірших місць для заняття сексом
-
19:00Слухай українське! Найкращі пісні літа 2019, які стали стовідсотковими хітами
-
17:21Відпочинок по-королівськи: чому варто поїхати на Тенеріфе
-
15:19Як українські зірки відправляли дітей до школи: фоторепортаж з Першого дзвоника
-
12:18Найкрутіші меми про вчителів, які правдиві до сліз
-
10:00ТЕСТ: Хто ти з легендарних козаків?
-
07:13Найпопулярніші міфи про молоко, в які не варто вірити
- 01 вересня
-
22:10Танці з зірками 2019: дивитись онлайн 2 випуск шоу
-
19:30Дівчина тижня: пишногруда Алекса Делланос, яка розбагатіла завдяки інтимним фото (18+)
-
17:17Як правильно реагувати на критику: метод Стіва Джобса
-
15:15100 днів Зеленського: велике інтерв'ю президента з Бокланом
-
12:00Шкільні фотографії відомих зірок: впізнай, хто це
-
08:27Погода в Україні 1 вересня: що чекати у перший день осені
-
01:40Василь Ломаченко феєрично переміг Люка Кемпбелла: як це було
- 31 серпня
-
21:23Бо львівські – особливі: Jerry Heil вразила мережу несподіваним зізнанням
-
19:555 божевільних лайфхаків, яких тобі не вистачало
-
17:505 модників з улюблених серіалів, у яких чоловікам варто повчитися стилю
-
14:27Нові фільми вересня 2019: найкращі прем'єри місяця