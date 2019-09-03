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Серіал Кріпосна

Хочу кохатися з тобою день і ніч: депутатка від Слуги народу засвітила інтимні смс

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Олена Криворучкіна - фото 1
Олена Криворучкіна / dialog

Депутати Верховної Ради IX скликання продовжують веселити українців черговими курйозами. Так, народну депутатку від партії "Слуга народу" Олену Криворучкіну спіймали під час прийняття рішення про скасування депутатської недоторканності за любовним листуванням.

У середу, 3 вересня, народні депутати проголосували за рішення про скасування недоторканності для нардепів. Відразу після прийняття рішення Олена Криворучкіна з партії "Слуга народу" вирішила повідомити важливу новину абоненту, який в її телефоні підписаний як "Коханий". Журналіста вдалося зробити фото палкої переписки.

Тут більше: Путч Порошенка і загадкова Лєночка: реакція мережі на СМСки нових нардепів

Хочу кохатися з тобою день і ніч: депутатка від Слуги народу засвітила інтимні смс - фото 352269

  • Коханий: Кнопочка зелена, де ти? Лєн, розлюбила мене, напевно.
  • Криворучкіна: Я люблю тебе. Сильно, сильно, сильно. Навіть не сподівайся, що розлюбила.
  • Коханий: Кнопочка любить, я знаю. А ти не знаю.
  • Криворучкіна: Знаєш, знаєш.
  • Коханий: Лєн, ти де?
  • Криворучкіна: Недоторканність зняли. Тепер хочу кохатися з тобою день і ніч. Я на засіданні Верховної Ради.

Чим закінчилася романтичне листування – з'ясувати не вдалося, через те, що нардеп перевернула свій телефон.

Олена Криворучкіна – балотувалася по мажоритарці у Кривому Розі, на 32-му окрузі. За освітою вона еколог і економіст. Була активним учасником передвиборної компанії Зеленського.

Детальніше тут: Рада скасувала депутатську недоторканність: які привілеї знято з нардепів

Джерело: strana
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