Хлопець цілий місяць робив пропозицію дівчині, але вона цього не помічала: курйозні фото

Британець Еді Окоро вирішив оригінально розіграти свою дівчину перед тим, як зробити їй пропозицію. Цілий місяць він фотографував її поруч з кільцем, але так, щоб вона не побачила.

Еді Окоро розповів, що "звичайна" пропозиція не підходили для нього, через те, що його дівчина розуміла, що він може щось запланувати під час канікул або походу в ресторан. Тому він просто вирішив носити кільце з собою в надії, що "той самий момент" настане спонтанно.

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Саме тоді йому спало на думку, що немає сенсу просто носити кільце з собою, адже можна задокументувати всі "упущені можливості" для пропозиції.

Спочатку це були просто швидкі селфі, коли дівчина повернута до нього спиною або спить. В результаті у Еді набралося фотографій на цілий альбом "Як я зробив пропозицію Келлі".

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