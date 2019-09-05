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Серіал Кріпосна

Хлопець цілий місяць робив пропозицію дівчині, але вона цього не помічала: курйозні фото

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Як британець робив пропозицію дівчині - фото 1
Як британець робив пропозицію дівчині / Facebook

Британець Еді Окоро вирішив оригінально розіграти свою дівчину перед тим, як зробити їй пропозицію. Цілий місяць він фотографував її поруч з кільцем, але так, щоб вона не побачила.

Еді Окоро розповів, що "звичайна" пропозиція не підходили для нього, через те, що його дівчина розуміла, що він може щось запланувати під час канікул або походу в ресторан. Тому він просто вирішив носити кільце з собою в надії, що "той самий момент" настане спонтанно.

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Саме тоді йому спало на думку, що немає сенсу просто носити кільце з собою, адже можна задокументувати всі "упущені можливості" для пропозиції.

Спочатку це були просто швидкі селфі, коли дівчина повернута до нього спиною або спить. В результаті у Еді набралося фотографій на цілий альбом "Як я зробив пропозицію Келлі".

Хлопець цілий місяць робив пропозицію дівчині, але вона цього не помічала: курйозні фото - фото 352674

Хлопець цілий місяць робив пропозицію дівчині, але вона цього не помічала: курйозні фото - фото 352675

Хлопець цілий місяць робив пропозицію дівчині, але вона цього не помічала: курйозні фото - фото 352676

Хлопець цілий місяць робив пропозицію дівчині, але вона цього не помічала: курйозні фото - фото 352677

Хлопець цілий місяць робив пропозицію дівчині, але вона цього не помічала: курйозні фото - фото 352678

Хлопець цілий місяць робив пропозицію дівчині, але вона цього не помічала: курйозні фото - фото 352679

Хлопець цілий місяць робив пропозицію дівчині, але вона цього не помічала: курйозні фото - фото 352680

Хлопець цілий місяць робив пропозицію дівчині, але вона цього не помічала: курйозні фото - фото 352681

Хлопець цілий місяць робив пропозицію дівчині, але вона цього не помічала: курйозні фото - фото 352682

Хлопець цілий місяць робив пропозицію дівчині, але вона цього не помічала: курйозні фото - фото 352683

Хлопець цілий місяць робив пропозицію дівчині, але вона цього не помічала: курйозні фото - фото 352684

Хлопець цілий місяць робив пропозицію дівчині, але вона цього не помічала: курйозні фото - фото 352685

Хлопець цілий місяць робив пропозицію дівчині, але вона цього не помічала: курйозні фото - фото 352686

Хлопець цілий місяць робив пропозицію дівчині, але вона цього не помічала: курйозні фото - фото 352687

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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