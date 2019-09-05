У мережі стала популярною гіфка, в якій дівчина перевертається в авто під час стріму

У соцмережах набрала популярність гіфка, в якій дівчина нібито перевертається в автомобілі, поки веде онлайн-трансляцію. Насправді відео взято з австралійського шоу "Content", яке з 4 вересня виходить у Facebook, Instagram і на YouTube.

Комедійне шоу розповідає про мілленіала-нарциса Люсі, яка прагне стати інфлюенсером. У першій серії вона запускає трансляцію в Facebook Live, відволікається на спілкування з глядачами, потрапляє в аварію і перевертає машину, не перериваючи ефір. Після цього Люсі стає популярною в соцмережах, про неї починають писати ЗМІ.

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Всі дії показують через екран смартфона головної героїні. Глядачі бачать тільки публікації в соцмережах, відеодзвінки і дії Люсі в смартфоні, серед яких і повідомлення, які вона набирає і стирає. Серіал виходить у вертикальному форматі, щоб його було зручно дивитися зі смартфона.

Виконавчий продюсер проєкту Кью Мін Лі розповіла, що близько 80% контенту зроблено вручну аніматорами, а решта дійсно захоплено зі смартфона. Вона зазначила, що ідея полягала в тому, щоб показати звичайний сюжет через екран телефону. А режисер проєкту Дейлі Пірсон зазначив, що здивувався, коли уривок із аварією набрав популярність, але зізнався, що знімальна команда навмисно вставляла моменти, які потенційно могли б розійтися в соцмережах.

Актриса Шарлотта Нікдао, яка виконує роль Люсі, опублікувала в своєму Instagram ролик зі зйомок моменту з аварією. Дівчина підкреслила, що це був її перший "справжній" трюк.

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