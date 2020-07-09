Зекономити не вийде: iPhone 12 з "бідним" комплектом не потішить своєю ціною

Якщо ви вирішили не оновлювати свій старенький iPhone до виходу лінійки з цифрою 12, то у нас не надто хороші новини для вас. Виявилося, зекономити потенційним покупцям не вийде, і ось чому.

Слідом за появою у мережі зображення "урізаної" коробки iPhone 12, один з аналітиків, що спеціалізуються на продукції Apple, назвав передбачувану вартість нової лінійки смартфонів американської компанії. І вона не така вже й солодка...

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Менша кількість комплектних аксесуарів, на думку фахівця, аж ніяк не вплине на зниження ціни гаджета – за його підрахунками, вона навіть виросте у порівнянні з моделями попереднього покоління.

З чуток, Apple планує скоротити комплект поставки нового iPhone, в коробці з яким покупці знайдуть лише стандартну документацію і кабель Lightning. На думку аналітика Джеффа Пу, ціна iPhone 12 може стартувати з позначки $ 749, а це на $ 50 дорожче, ніж базовий iPhone 11, комплектація якого була традиційною. Причиною підвищення вартості апарату навіть при економії на аксесуарах імовірно стане оснащення нової лінійки 5G-модемами.

Базовий iPhone 12 може бути дорожчим за торішній iPhone 11

Очікується, що найдоступніший iPhone 12 отримає 5,4-дюймовий OLED-дисплей. Також у продаж надійде і більша 6,1-дюймова версія смартфона, ціна якого в порівнянні з торішньою моделлю зросте на $ 50-100. Представники Apple витік не прокоментували, а офіційний прайс на новинки як і раніше невідомий.

Тому ми традиційно рекомендуємо звернути увагу саме на попереднє покоління iPhone під час презентації 12-ки. Є всі шанси, що ви зможете трішки зекономити та потішити себе новим омріяним гаджетом.

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