Бюджетний камерофон: експерти DxOMark протестували камеру iPhone SE (2020)

Місяць тому експерти DxOMark протестували можливості аудіо iPhone SE другого покоління, а тепер вони опублікували детальний огляд його камер: як основної, так і фронтальною. Для порівняння вони вибрали дорожчі iPhone 11 і Google Pixel 3.

При оцінці зроблених за допомогою iPhone SE (2020) фотографій фахівці відзначили точну експозицію в більшості умов, широкий динамічний діапазон на вулиці, яскраві і насичені кольори і відмінну деталізацію, особливо на вулиці.

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Серед виявлених недоліків на зроблених знімках експерти DxOMark відзначили низьку якість при використанні зуму, помітні артефакти на вулиці, недоекспонованість та низьку деталізацію при слабкому освітленні, некоректну роботу автофокусу в складних умовах, нестабільну якість в портретному режимі і дуже багато шуму при нестачі світла.

Стосовно відео до плюсів віднесли точну експозицію та широкий динамічний діапазон, хорошу деталізацію і низьку кількість шуму як в приміщенні, так і на вулиці, а також приємну передачу кольору. З явних мінусів відзначили недосконалість стабілізації під час ходьби, нестабільність балансу білого в приміщенні і на вулиці, не дуже гарне утримання фокусу на об'єктах і помітну тряску картинки.

У своїх висновках експерти DxOMark пишуть, що хоч в iPhone SE (2020) і встановлена ​​одна 12-мегапіксельна камера, використання технологій обробки, що перекочували від iPhone 11, дозволило добитися порівнянної якості зображення. Однак воно поступається дорожчим моделям, коли справа доходить до зйомки при слабкому освітленні, а в портретному режимі якість нестабільна.

При підбиванні підсумків основна камера iPhone SE (2020) набрала 103 бали за фото і 98 – за відео. При середній оцінці в 101 бал смартфон розмістився в загальному рейтингу в одному ряду з iPhone XR і Google Pixel 3a.

Що стосується фронтальної камери, то і тут результати вийшли досить посередні. Смартфон отримав 85 балів за фото і 83 – за відео, а середня оцінка – 84. Це поставило iPhone SE (2020) в один ряд з HUAWEI Mate 30 Pro 5G і Xiaomi Mi Mix 3. Цікаво, що значно дорожчий iPhone XS Max за свою фронталку отримав тільки 82 бали.

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