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Apple буде поставляти новий iPhone без зарядного пристрою в комплекті
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Аналітик Мінг-Чs Кіо пророкує, що Apple сильно обмежить комплект поставки нового iPhone, який буде представлений восени 2020 року. Назва моделі поки невідома, але багато експертів думають, що це буде iPhone 12.
На думку експерта, в цьому році Apple не тільки перестане поставляти в комплекті з iPhone традиційні дротяні навушники, але і прибере зі стандартного комплекту зарядний пристрій. Мінг-Чі Кіо стверджує, що в комплекті з новим iPhone буде поставлятися тільки зарядний кабель. А блок живлення потрібно буде купувати окремо. До речі, сам блок стане трохи потужнішим (20 Вт), ніж той, з яким сьогодні поставляються смартфони iPhone 11 Pro (18 Вт).
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Аналітик вважає, що така економія дозволить Apple компенсувати свої витрати на інтеграцію в новий iPhone модуля стільникового зв'язку 5G, а також низки інших рішень. На думку оглядача Джона Фінгаса, у такого рішення може бути ще одна мотивація, і вона пов'язана з екологією.
Численні опитування показують, що досить значна кількість користувачів не використовують зарядні пристрої, які йдуть в комплекті з новими смартфонами (а часом навіть не дістають їх з коробки), оскільки їм зручніше продовжувати використовувати зарядку від старого смартфона. Крім цього все більшої популярності набувають бездротові зарядки від сторонніх виробників. Багато користувачів заряджають свої смартфони в машині.
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