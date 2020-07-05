Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин ЗНО

Що ви робите зі старими зарядками після покупки нових iPhone: нове опитування від Apple

  • 47
Що ви робите зі старими зарядками після покупки нових iPhone: нове опитування від Apple - фото 1

Apple запитала у користувачів про використання зарядних пристроїв для iPhone. В одному з питань компанія поцікавилася, що власники смартфонів роблять зі старими адаптерами живлення.

Судячи з усього, запрошення пройти опитування отримали тільки користувачі, у яких до цього вже був iPhone, але вони нещодавно придбали нову модель. Крім питань про використання зарядки, Apple поцікавилася, що користувачі роблять зі старими адаптерами живлення і запропонувала вибрати з декількох варіантів відповідей:

Це цікаво: Новий iPhone 12 показали на відео

  • віддав члену сім'ї або другу;
  • відправив на переробку;
  • втратив;
  • адаптер більше не працює або працює погано;
  • все ще використовую вдома;
  • все ще використовую поза домом (на роботі, в школі або десь ще);
  • адаптер все ще у мене, але я його не використовую;
  • продав окремо або разом з iPhone.
Що ви робите зі старими зарядками після покупки нових iPhone: нове опитування від Apple - фото 414068

В опитуванні окремо підкреслювали, що йдеться саме про USB-адаптер, а не про Lightning-кабель.

Першим про опитування про старі зарядки повідомив користувач Twitter з Бразилії, у нього компанія питала про долю адаптера для його попереднього iPhone XR. Після цього журналісти виявили ще одного власника iPhone з цієї країни, який отримав лист. У ЗМІ припустили, що розсилка може бути обмежена тільки Бразилією, оскільки не знайшли повідомлень з інших країн.

Apple почала розсилати опитування про старі зарядні пристрої на тлі чуток про те, що з комплектації iPhone 2020 року приберуть адаптер живлення разом з навушниками EarPods.

Читайте також: Apple буде поставляти новий iPhone без зарядного пристрою в комплекті

Джерело: 9to5mac
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Куди поїхати на море в Україні 2020: ціни та огляд місць для відпочинку
  • 26 червня, 16:00
  • 1326
Гороскоп на липень 2020: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку
  • 30 червня, 09:00
  • 2351
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2416810
Загрузка...
Новини