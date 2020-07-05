Що ви робите зі старими зарядками після покупки нових iPhone: нове опитування від Apple

Apple запитала у користувачів про використання зарядних пристроїв для iPhone. В одному з питань компанія поцікавилася, що власники смартфонів роблять зі старими адаптерами живлення.

Судячи з усього, запрошення пройти опитування отримали тільки користувачі, у яких до цього вже був iPhone, але вони нещодавно придбали нову модель. Крім питань про використання зарядки, Apple поцікавилася, що користувачі роблять зі старими адаптерами живлення і запропонувала вибрати з декількох варіантів відповідей:

Це цікаво: Новий iPhone 12 показали на відео

віддав члену сім'ї або другу;

відправив на переробку;

втратив;

адаптер більше не працює або працює погано;

все ще використовую вдома;

все ще використовую поза домом (на роботі, в школі або десь ще);

адаптер все ще у мене, але я його не використовую;

продав окремо або разом з iPhone.

В опитуванні окремо підкреслювали, що йдеться саме про USB-адаптер, а не про Lightning-кабель.

Першим про опитування про старі зарядки повідомив користувач Twitter з Бразилії, у нього компанія питала про долю адаптера для його попереднього iPhone XR. Після цього журналісти виявили ще одного власника iPhone з цієї країни, який отримав лист. У ЗМІ припустили, що розсилка може бути обмежена тільки Бразилією, оскільки не знайшли повідомлень з інших країн.

Apple почала розсилати опитування про старі зарядні пристрої на тлі чуток про те, що з комплектації iPhone 2020 року приберуть адаптер живлення разом з навушниками EarPods.

Читайте також: Apple буде поставляти новий iPhone без зарядного пристрою в комплекті