Затягніть паски: Ілон Маск дав пораду своїм співробітникам

Tesla готує чергове жорстке скорочення витрат. Глава компанії Ілон Маск спільно з новим фінансовим директором Заком Кіркхорном особисто проаналізує всі витрати в спробі компенсувати величезні втрати останнього кварталу.

Про це повідомляється в листі, який Маск розіслав всім співробітникам Tesla.

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За словами Маска, аналізу піддано кожен платіж компанії, включаючи витрати на запчастини, зарплату, відрядження й оренду.

Увагу приділять навіть найдрібнішим численним статтям видатків. Крім того, Кіркхорн відтепер буде особисто перевіряти і підписувати кожну сторінку звіту про вихідні платежі, а Маск – кожну десяту.

У Tesla будуть перевіряти кожну статтю витрат

Глава Tesla зазначив, що такий радикальний підхід – єдиний спосіб досягти фінансової стійкості та такої бажаної беззбитковості. Він закликав усіх співробітників компанії протягом декількох тижнів взяти на себе відповідальність за скорочення витрат.

У зверненні йдеться про те, що нові зусилля з економії пов'язані зі збитками у розмірі $ 700 млн у попередньому кварталі і невдалою спробою виправити ситуацію шляхом звільнення частини співробітників. Хоча у Tesla є резерв у обсязі $ 2,2 млрд, ці кошти можуть закінчитися вже через 10 місяців, якщо компанія нічого не зробить, нарікає Маск.

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