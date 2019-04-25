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Аналітики розповіли, скільки грошей втратила Tesla за останні кілька місяців
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Збитки Tesla у першому кварталі 2019 року склали 702 мільйони доларів. Це пов'язано зі зменшенням кількості відвантажених електромобілів, скороченням субсидій для електрокарів у США, їхнім скасуванням у Канаді, а також коригуванням цін.
У першому кварталі 2019 року Tesla поставила 63 тисяч електрокарів: 50 900 екземплярів Model 3, а також 12 100 Model S і X. Сукупний виторг компанії склав 4,5 мільярда доларів проти 7,2 мільярда у четвертому кварталі 2018. В кінці минулого року Tesla показала прибуток у розмірі 139 мільйонів, хоча річний збиток був близький до мільярда.
І ще: Після оновлення автомобілі Tesla стали комфортнішими, а також зріс запас ходу
Попри погіршення основних фінансових показників, Tesla сподівається поставити за нинішній рік 360-400 тисяч автомобілів. При цьому результат першого кварталу на 31 відсоток нижчий за показники попереднього.
Раніше Tesla представила власний мікрочип для автопілота. Він розроблений всередині компанії, але випуском займеться Samsung. Чип має власну систему криптозахисту. Його продуктивність у 21 разів вища (2300 кадрів на секунду), ніж у рішень Nvidia, якими компанія користувалася до останнього часу.
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