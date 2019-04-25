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Аналітики розповіли, скільки грошей втратила Tesla за останні кілька місяців

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Tesla знову стала збитковою - фото 1
Tesla знову стала збитковою / Car and Driver

Збитки Tesla у першому кварталі 2019 року склали 702 мільйони доларів. Це пов'язано зі зменшенням кількості відвантажених електромобілів, скороченням субсидій для електрокарів у США, їхнім скасуванням у Канаді, а також коригуванням цін.

У першому кварталі 2019 року Tesla поставила 63 тисяч електрокарів: 50 900 екземплярів Model 3, а також 12 100 Model S і X. Сукупний виторг компанії склав 4,5 мільярда доларів проти 7,2 мільярда у четвертому кварталі 2018. В кінці минулого року Tesla показала прибуток у розмірі 139 мільйонів, хоча річний збиток був близький до мільярда.

І ще: Після оновлення автомобілі Tesla стали комфортнішими, а також зріс запас ходу

Попри погіршення основних фінансових показників, Tesla сподівається поставити за нинішній рік 360-400 тисяч автомобілів. При цьому результат першого кварталу на 31 відсоток нижчий за показники попереднього.

У Tesla знову знизилися прибутки за останній квартал - фото 323916
У Tesla знову знизилися прибутки за останній квартал

Раніше Tesla представила власний мікрочип для автопілота. Він розроблений всередині компанії, але випуском займеться Samsung. Чип має власну систему криптозахисту. Його продуктивність у 21 разів вища (2300 кадрів на секунду), ніж у рішень Nvidia, якими компанія користувалася до останнього часу.

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Джерело: Motor
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