Затверджено нові правила футболу: що змінилося

Члени Міжнародної ради футбольних асоціацій IFAB внесли зміни в правила футболу на щорічних 133-х зборах в Абердіні. Планується, що вони вступлять в силу з 1 червня 2019 року.

Засідання проходило під головуванням президента Шотландської футбольної асоціації (SFA) Алана Макрея. На ньому були присутні представники ФІФА і футбольних асоціацій Англії, Уельсу та Північної Ірландії. Президент ФІФА Джанні Інфантіно і члени IFAB висловили задоволення значним впливом на поліпшення гри.

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Нові правила футболу

Гра рукою

Ненавмисна гра рукою тепер буде каратися, якщо гравець забив гол або створив гольовий момент за допомогою випадкового потрапляння м'яча в руку.

Гра рукою буде каратися

Заміни

Футболіст, якого змінюють, повинен залишати поле в тому місці, де найближче до нього розташовується бічна лінія поля. Гравцям більше не потрібно йти через все поле.

Картки і вільний удар

Уточнено правила, що стосуються жовтих і червоних карток, які представляються футболістам за неспортивну поведінку. Також скасовано правило, згідно з яким м'яч повинен залишати штрафну площу при розіграші удару від воріт, перш ніж його торкнеться захисник.

М'яч не повинен бути у штрафній площі при розіграші удару від воріт

"Стінка"

Схвалено зміни правил, що стосуються активної участі атакуючої команди в побудові стінки – коли гравці суперника заважають захищається стороні. Так, гравцям атакуючої команди більше не можна вставати в стінку при пробитті штрафних. Вони повинні знаходитися як мінімум в метрі від неї і не заважати захисникам.

IFAB – міжнародна організація, що займається веденням і регулюванням правил гри в футбол.

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