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MARUV Євробачення 2019 8 березня

Динамо – Челсі: ціни квитків на матч Ліги Європи зашкалюють

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Динамо і Челсі зіграють у 1/8 фіналу Ліги Європи - фото 1
Динамо і Челсі зіграють у 1/8 фіналу Ліги Європи / TicketHunt

За інформацією офіційного сайту Динамо, квитки на матч киян проти Челсі вже розпродані. Однак придбати квитки на Лігу Європи можна в перекупників, щоправда, за значно більшу суму.

Уже зараз у Києві можна знайти різні оголошення про продаж квитків на матч Динамо – Челсі, а деякі перекупники торгують прямо під стадіоном.

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Найдешевші квитки, номіналом 50 гривень, продають мінімум за 300, але є квиточки і дорожчі. Один із вболівальників київського Динамо поділився, що придбав 5 квитків за 1500 гривень, хоча їхня реальна вартість становить тільки 250. І це – лише мізерна частка того, що було у перекупника: "У нього стопка – штук 100 квитків, напевно", – додав чоловік.

Нагадаємо, Динамо і Челсі зіграють у 1/8 фіналу Ліги Європи. Перший матч відбудеться 7 березня в Лондоні, а матч-відповідь у Києві буде зіграний вже 14 березня.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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