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MARUV Євробачення 2019 8 березня

Барса жорстко затролила Модрича після розгрому Реала

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Після перемоги "Барселона" потролила півзахисника "Реала" - фото 1
Після перемоги "Барселона" потролила півзахисника "Реала" / Sportbox

Днями Барселона обіграла Реал у матчі Кубка Іспанії. А один з епізодів гри став справжнім мемом у мережі.

У повторному півфіналі Кубка Іспанії "Барселона" здобула перемогу над "Реалом" з рахунком 3:0, і вшосте вийшла у фінал турніру.

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Після перемоги "Барселона" потролила півзахисника "Реала" хорватського футболіста Луку Модрича. Прес-служба іспанського клубу опублікувала фото в Twitter, де хорват тримається за футболку Ліонеля Мессі. "Отримати майку Мессі набагато простіше, зайшовши в наш інтернет-магазин", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, півзахисник мадридського "Реала" і збірної Хорватії, володар Золотого м'яча-2018, Лука Модрич продовжив контракт зі своїм клубом.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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