Барса жорстко затролила Модрича після розгрому Реала

Днями Барселона обіграла Реал у матчі Кубка Іспанії. А один з епізодів гри став справжнім мемом у мережі.

У повторному півфіналі Кубка Іспанії "Барселона" здобула перемогу над "Реалом" з рахунком 3:0, і вшосте вийшла у фінал турніру.

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Після перемоги "Барселона" потролила півзахисника "Реала" хорватського футболіста Луку Модрича. Прес-служба іспанського клубу опублікувала фото в Twitter, де хорват тримається за футболку Ліонеля Мессі. "Отримати майку Мессі набагато простіше, зайшовши в наш інтернет-магазин", – йдеться в повідомленні.

It's much easier to get a #Messi shirt by going to our online store https://t.co/Of4Zk6Ygg9 pic.twitter.com/Q5VC9dtSXZ — FC Barcelona (@FCBarcelona) 1 березня 2019 р.

Нагадаємо, півзахисник мадридського "Реала" і збірної Хорватії, володар Золотого м'яча-2018, Лука Модрич продовжив контракт зі своїм клубом.

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