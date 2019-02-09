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Засумували? З'їжте звичайний горіх і подивіться, що буде

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Чому важливо їсти волоські горіхи - фото 1
Чому важливо їсти волоські горіхи / Boombate

Горіхи – невід'ємна частина здорового харчування. А волоські горіхи – вкрай корисний продукт. Вони допомагають роботі мозку і уповільнюють процеси старіння.

Вчені з'ясували, що споживання волоських горіхів пов'язане ще і з меншим ризиком розвитку депресії.

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Дослідники проаналізували раціон 26656 людей, яких поділили на кілька груп залежно від того, як часто вони споживали волоські і інші горіхи. Виявилося, що у людей, які їли в середньому 24 грамів волоських горіхів на день, депресія була на 26% рідше, ніж у любителів інших горіхів і тих, хто не їсть горіхи взагалі. При цьому більше такий ефект спостерігався серед жінок.

Також серед людей, які ласували волоськими горіхами, спостерігалася велика зацікавленість у щоденних активностях, вони відчували себе більш енергійними і здоровими.

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Джерело: kitchenmag
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