Декілька вагомих причин пити каву щоранку

Пити чи не пити каву зранку? Таким питання точно задавався кожен з нас. Ось вам три причини регулярно пити каву, і не тільки зранку.

Кава підвищує спортивні показники. Властивості кофеїну добре вивчені, це натуральний стимулятор, який підвищує спортивні та інтелектуальні показники. Кава забезпечує нашому організму більш високу концентрацію кофеїну, що може бути особливо корисним для фізичних навантажень.

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Містить корисні компоненти. Кавові зерна містять хлорогенову кислоту, яка відноситься до категорії поліфенольних антиоксидантів. Зокрема, ця кислота знижує рівень запалень, зменшує показники цукру в крові, холестерину і артеріального тиску.

Захищає інтелект. Вживання кави з кофеїном забезпечує захист для мозку проти деяких неврологічних розладів, включаючи хворобу Альцгеймера, як показав метааналіз 11 досліджень за участю 29 000 людей. Доведено, що найбільші любителі кави зменшували ризик хвороби Альцгеймера на 27%.

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