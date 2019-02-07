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Ці каші зміцнять і наситять твій організм

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З перловкою варто бути обережнішими - фото 1
З перловкою варто бути обережнішими / Everyday

Запустити процес самоочищення організму і позбавлення від шлаків допоможе багато продуктів харчування. Особливо корисні в цьому плані каші.

Дуже дієвим засобом для очищення організму вважається зелений чай, тільки пити його треба обов'язково без цукру і заварювати не окропом, а просто гарячою водою.

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Очисними властивостями володіє і звичайна мінеральна вода. Її потрібно випивати не менше двох літрів щодня. Натуральні каші також "витягують" з організму токсини, тому їсти вівсянку, гречку або рис потрібно хоча б раз на день.

А от з перловкою варто бути обережнішими – ця корисна каша має сечогінні властивості, і тому занадто захоплюватися нею не варто. Також зазначимо, що перловка – прекрасне джерело харчових волокон і складних вуглеводів. Вона допоможе нормалізувати гормональний фон і прискорити обмін речовин. Лікарі також рекомендують вживати якомога більше сезонної зелені: це джерело вітамінів і засіб, що запускає механізми самоочищення внутрішніх органів.

Користь каш - фото 306225
Користь каш

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Джерело: afinancenews
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