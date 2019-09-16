Заряджає телефон екраном вниз: користувачі мережі обговорюють головні ознаки зради

У мережі юзери активно діляться основними ознаками зради партнера з власного досвіду. Користувачі діляться своїми думками в Twitter під хештегом #CluesTheyAreCheating.

Так, більшість користувачів відзначили, що вже незаперечна ознака зради є зміна в поведінці партнера. Наприклад, він різко хоче виглядати краще: почав займатися спортом, доглядати за собою, по-іншому одягатися. Також до ознак зради користувачі віднесли зміну музичного смаку.

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Коментатори зійшлися на тому, що невірні партнери самі стають більш ревнивими і прискіпливими. Ознакою може бути і те, що партнер став більш грубий з коханою людиною, але весь час посміхається, дивлячись в телефон.

#CluesTheyAreCheating

They suddenly & mysteriously start to have an allergic reaction on there neck! pic.twitter.com/85VaiF3zHl — The Notorious B.E.C.K.Y (@BeckyKillinit) September 12, 2019

Одна з користувачок мережі додала, що партнер, який зраджує, може почати класти телефон на зарядку екраном вниз. Інші користувачі відзначили "традиційні" докази зради: слід від помади, чуже волосся на одязі, запах парфумів, блискітки і т.д. А користувачка з ніком BeckyKillinit зазначила навіть, що партнер може "відмити" алергію в районі шиї, щоб приховати слід від поцілунку.

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