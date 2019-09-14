Найпоширеніші міфи про секс, в які досі вірять

Міфи та стереотипи про секс можуть негативно вплинути на ваше інтимне життя. Саме тому фахівці рекомендують якомога швидше позбуватися від них, аби не стати заручником хибних тверджень з минулого.

Руйнуймо найпоширеніші міфи про секс разом, аби не псувати собі задоволення.

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1. Чоловіки думають тільки про секс, жінки – про стосунки. За століття склався стереотип, що жінкам не потрібен секс, а тільки любов. Адже раніше жінкам необхідно було приховувати свої сексуальні бажання, а від чоловіка – потребу в стосунках. На щастя, зараз ми можемо відкрито показувати свої почуття. Пора перестати вірити в те, що дівчина завжди шукає любов, тоді як хлопець думає тільки тим, що нижче пояса. Всі люди різні, і що важливіше – секс чи любов – кожен вибирає сам.

Про секс думають не лише чоловіки

2. Зраджують в основному чоловіки. З попереднього міфу випливає інший: буцімто лібідо чоловіків значно сильніше. Це стає причиною, що їм важче себе стримувати. Висновок: зрада – винятково чоловіче заняття, якщо можна так сказати. Насправді представники обох статей у рівній мірі можуть відчувати потяг до інших людей, перебуваючи в постійних стосунках. І зраджують жінки нітрохи не рідше.

Моногамія і полігамія – аж ніяк не вроджені риси, а усвідомлений вибір. Люди все частіше вибирають вільні стосунки, щоб не обмежувати ні себе, ні партнера. А в моногамних парах обмежуючими факторами виступають виховання, почуття, а також те, що кожен з партнерів розуміє під зрадою, але ніяк не певна стать.

Жінки теж зраджують

3. Розмір пеніса можна дізнатися по руках. Ще один надзвичайно популярний міф, який шириться зі швидкістю світла. Чомусь є припущення, що достатньо звернути увагу на руки/ніс/ноги чоловіка, аби дізнатися, якого розміру в нього статевий член. Насправді немає ніякого зв'язку між статевим органом і будь-якими іншими частинами тіла. Так само і з жіночими грудьми. Чи можна судити про її розмір, оцінивши руки дівчини?

4. Жінки не дивляться порно. Ще одна помилка – вважати, що порно цікавить винятково чоловіків. Жінки також не проти подивитися порнографічні фільми, навіть якщо не визнають цього. Багато з них із задоволенням дивляться такі стрічки навіть без партнера.

Панянки теж дивляться порно

5. Афродизіаки викликають бажання. Хоч як би оспівувалися всілякі продукти, буцімто покликані спровокувати миттєвий приплив сексуального збудження, у фахівців поки немає достовірних даних, що шоколад або полуниця здатні на таке. Зазвичай мова йде про так званий ефект плацебо, коли людина щиро вірить, що афродизіак повинен подіяти, і зауважує ефект.

Ці міфи зустрічаються частіше за інших, але помилок про секс безліч. Деякі з них нешкідливі, інші ж здатні серйозно вплинути на ставлення людини до сексу і його партнера, а також завдати шкоди. Тому не варто сліпо вірити всьому, а підходити до інформації з часткою критичного мислення.

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