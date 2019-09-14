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Найпоширеніші міфи про секс, в які досі вірять

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Позбуваємось популярних міфів про секс - фото 1
Позбуваємось популярних міфів про секс

Міфи та стереотипи про секс можуть негативно вплинути на ваше інтимне життя. Саме тому фахівці рекомендують якомога швидше позбуватися від них, аби не стати заручником хибних тверджень з минулого.

Руйнуймо найпоширеніші міфи про секс разом, аби не псувати собі задоволення.

І ще: 5 способів урізноманітнити ваше сексуальне життя

1. Чоловіки думають тільки про секс, жінки – про стосунки. За століття склався стереотип, що жінкам не потрібен секс, а тільки любов. Адже раніше жінкам необхідно було приховувати свої сексуальні бажання, а від чоловіка – потребу в стосунках. На щастя, зараз ми можемо відкрито показувати свої почуття. Пора перестати вірити в те, що дівчина завжди шукає любов, тоді як хлопець думає тільки тим, що нижче пояса. Всі люди різні, і що важливіше – секс чи любов – кожен вибирає сам.

Про секс думають не лише чоловіки - фото 355046
Про секс думають не лише чоловіки

2. Зраджують в основному чоловіки. З попереднього міфу випливає інший: буцімто лібідо чоловіків значно сильніше. Це стає причиною, що їм важче себе стримувати. Висновок: зрада – винятково чоловіче заняття, якщо можна так сказати. Насправді представники обох статей у рівній мірі можуть відчувати потяг до інших людей, перебуваючи в постійних стосунках. І зраджують жінки нітрохи не рідше.

Моногамія і полігамія – аж ніяк не вроджені риси, а усвідомлений вибір. Люди все частіше вибирають вільні стосунки, щоб не обмежувати ні себе, ні партнера. А в моногамних парах обмежуючими факторами виступають виховання, почуття, а також те, що кожен з партнерів розуміє під зрадою, але ніяк не певна стать.

Жінки теж зраджують - фото 355047
Жінки теж зраджують

3. Розмір пеніса можна дізнатися по руках. Ще один надзвичайно популярний міф, який шириться зі швидкістю світла. Чомусь є припущення, що достатньо звернути увагу на руки/ніс/ноги чоловіка, аби дізнатися, якого розміру в нього статевий член. Насправді немає ніякого зв'язку між статевим органом і будь-якими іншими частинами тіла. Так само і з жіночими грудьми. Чи можна судити про її розмір, оцінивши руки дівчини?

4. Жінки не дивляться порно. Ще одна помилка – вважати, що порно цікавить винятково чоловіків. Жінки також не проти подивитися порнографічні фільми, навіть якщо не визнають цього. Багато з них із задоволенням дивляться такі стрічки навіть без партнера.

Панянки теж дивляться порно - фото 355048
Панянки теж дивляться порно

5. Афродизіаки викликають бажання. Хоч як би оспівувалися всілякі продукти, буцімто покликані спровокувати миттєвий приплив сексуального збудження, у фахівців поки немає достовірних даних, що шоколад або полуниця здатні на таке. Зазвичай мова йде про так званий ефект плацебо, коли людина щиро вірить, що афродизіак повинен подіяти, і зауважує ефект.

Ці міфи зустрічаються частіше за інших, але помилок про секс безліч. Деякі з них нешкідливі, інші ж здатні серйозно вплинути на ставлення людини до сексу і його партнера, а також завдати шкоди. Тому не варто сліпо вірити всьому, а підходити до інформації з часткою критичного мислення.

Читайте також: 5 правил відмінного сексу в душі: спробуйте вже сьогодні

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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