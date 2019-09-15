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Facebook знає, коли жінки займалися сексом
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Деякі мобільні додатки відсилають у Facebook дані про статеве життя жінок. Так, менструальні календарі та інші програми, пов'язані з жіночим здоров'ям, ділилися особистими даними користувачок з соціальною мережею.
У додатках зберігалися дані про здоров'я жінок, їхній менструальний цикл, засоби контрацепції та сексуальні контакти. Експерти з'ясували, що цією інформацією з потенційними рекламодавцями ділилися такі додатки, як Maya, MIA і My Period Tracker.
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Отримані дані роботодавці можуть використовувати для дискримінації, а рекламодавці – для таргетування контенту. Інформацію передають в Social Media Giant через комплект програмного забезпечення Facebook – продукт, що дозволяє розробникам створювати додатки для конкретних операційних систем, відстежувати аналітику і ін.
Додатки по відстеженню природного циклу у жінок почали обмінюватися даними з Facebook з початку своєї появи. Автори додатків відповіли, що інформацію не використовують для сторонніх сервісів або сайтів. Однак в дослідженні Privacy International йдеться, що дані могли використовувати роботодавці та страхові компанії для дискримінації жінок.
За словами дослідників, в розпорядженні соцмережі потрапили особисті дані мільйонів користувачів по всьому світу.
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