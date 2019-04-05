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Зарплата президента на Радіо МАКСИМУМ: третій переможець отримав 28 тисяч гривень

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Зарплата президента на Радіо МАКСИМУМ: третій переможець отримав 28 тисяч гривень - фото 1

Ведучі Радіо МАКСИМУМ визначили фінального переможця акції "Президент обіцяє на МАКСИМУМ". Дізнайтеся, хто ж виграв зарплату президента в 28 тисяч гривень!

За умовами акції "Президент обіцяє на МАКСИМУМ", учасникам, до яких телефонують ведучі, потрібно було назвати якнайбільше передвиборчих обіцянок за 30 секунд.

Слухайте також: Обіцянки першого переможця акції

У перший тиждень акції найкраще із цим завданням впорався Сергій Сагайдак з Києва (45 обіцянок), наступного розіграшу встановити рекорд зуміла 33-річна Олена Черкасова з Одеси (66 обіцянок).

А от фінальним переможцем стала 47-річна Ніна Поштар з Черкас! Працівниця торгівлі дала 33 обіцянки за півхвилини та отримала 28 тисяч гривень президентської зарплати від Радіо МАКСИМУМ. Слухайте, що ж пообіцяла переможниця!

Це цікаво: Рекордна кількість обіцянок другого переможця акції Радіо МАКСИМУМ

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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