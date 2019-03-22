Зарплата президента на Радіо МАКСИМУМ: другий переможець отримав 28 тисяч гривень

Ведучі Радіо МАКСИМУМ визначили другого переможця акції "Президент обіцяє на МАКСИМУМ". Дізнайтеся, хто ж виграв зарплату президента в 28 тисяч гривень цього тижня!

За умовами акції "Президент обіцяє на МАКСИМУМ", учасникам, до яких телефонують ведучі, потрібно назвати якнайбільше передвиборчих обіцянок за 30 секунд.

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Минулого тижня із цим завданням найкраще впорався Сергій Сагайдак з Києва (45 обіцянок), а от цього разу встановити рекорд зуміла 33-річна Олена Черкасова з Одеси. Жінка, яка працює дизайнером прикрас, назвала 66 обіцянок за півхвилини! Саме вона отримає 28 тисяч гривень президентської зарплати від Радіо МАКСИМУМ!

Щаслива переможниця поділилася, що відсвяткує перемогу з сім'єю. Не проґавте свій шанс і ви!

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