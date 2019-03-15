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Зарплата президента на Радіо МАКСИМУМ: перший переможець отримав 28 тисяч гривень

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Зарплата президента на Радіо МАКСИМУМ: перший переможець отримав 28 тисяч гривень - фото 1

Ведучі Радіо МАКСИМУМ визначили першого переможця акції "Президент обіцяє на МАКСИМУМ". Дізнайтеся, хто ж виграв 28 тисяч гривень!

Учасникам акції "Президент обіцяє на МАКСИМУМ", до яких телефонують ведучі, потрібно назвати якомога більше передвиборчих обіцянок за 30 секунд.

Тут більше: Як виграти зарплату президента на Радіо МАКСИМУМ

Цього тижня найкраще із завданням впорався 46-річний Сергій Сагайдак з Києва. Чоловік, який працює тренером із фітнесу, отримає 28 тисяч гривень президентської зарплати за 45 обіцянок!

Не гайте часу та долучайтеся до акції на Радіо МАКСИМУМ і ви!

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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