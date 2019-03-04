Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
8 березня Голос країни

Вигравай зарплату президента на Радіо МАКСИМУМ!

  • 203
Вигравай зарплату президента на Радіо МАКСИМУМ! - фото 1

Радіо МАКСИМУМ дарує зарплату президента! Надсилай повідомлення на наш Viber та отримуй змогу виграти 28 тисяч гривень.

Акція "Президент обіцяє на МАКСИМУМ" триватиме на Радіо МАКСИМУМ з 11 березня по 29 березня 2019 року. Щоб виграти солідну суму – потрібно виконати кілька простих дій.

  • Надішли текстове повідомлення "Президент на МАКСИМУМ" у додатку Viber за номером +38 063 20 111 24
  • Щоп'ятниці за допомогою за сервісу генератора випадкових чисел ведучі Радіо МАКСИМУМ обиратимуть одного з учасників та телефонуватимуть до нього. Якщо цим щасливчиком станеш саме ти – не проґав дзвінок!
  • Твоє головне завдання: підняти слухавку та за 30 секунд назвати якомога більше передвиборчих обіцянок. Можеш заздалегідь підготувати список ;)
  • Якщо серед учасників відповідного тижня саме ти наобіцяєш найбільше – ти отримаєш зарплату президента в сумі 28 тисяч гривень! Успіхів!

Правила участі в акції

За подробицями стежте на хвилях Радіо МАКСИМУМ:
Київ – 94,2
Дніпро – 107,7
Львів – 102.1
Одеса – 107.4
Харків – 104.0
Івано-Франківськ – 104.7
Тернопіль – 88.1
Запоріжжя – 101.8
Рівне – 90.0
Луцьк – 88.7
Кропивницький – 104,2
Черкаси – 101,0
Полтава – 92,4
Славське – 102,1

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Відео дня: українські зірки 90-х в альтернативному відборі на Євробачення
  • 01 березня, 19:50
  • 1286
Картинки з 8 березня 2019: вітальні відкритки та листівки українською
  • 01 березня, 17:33
  • 22870
Гороскоп на березень 2019: прогноз на місяць для всіх знаків Зодіаку
  • 01 березня, 09:27
  • 1367
Загрузка...

Конкурс

Вигравай зарплату президента на Радіо МАКСИМУМ!
Новини
Радіо Максимум Україна Новини