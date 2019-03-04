Вигравай зарплату президента на Радіо МАКСИМУМ!

Радіо МАКСИМУМ дарує зарплату президента! Надсилай повідомлення на наш Viber та отримуй змогу виграти 28 тисяч гривень.

Акція "Президент обіцяє на МАКСИМУМ" триватиме на Радіо МАКСИМУМ з 11 березня по 29 березня 2019 року. Щоб виграти солідну суму – потрібно виконати кілька простих дій.

Надішли текстове повідомлення "Президент на МАКСИМУМ" у додатку Viber за номером +38 063 20 111 24

у додатку Viber за номером Щоп'ятниці за допомогою за сервісу генератора випадкових чисел ведучі Радіо МАКСИМУМ обиратимуть одного з учасників та телефонуватимуть до нього. Якщо цим щасливчиком станеш саме ти – не проґав дзвінок!

Твоє головне завдання: підняти слухавку та за 30 секунд назвати якомога більше передвиборчих обіцянок . Можеш заздалегідь підготувати список ;)

назвати якомога більше . Можеш заздалегідь підготувати список ;) Якщо серед учасників відповідного тижня саме ти наобіцяєш найбільше – ти отримаєш зарплату президента в сумі 28 тисяч гривень! Успіхів!

Правила участі в акції

За подробицями стежте на хвилях Радіо МАКСИМУМ:

Київ – 94,2

Дніпро – 107,7

Львів – 102.1

Одеса – 107.4

Харків – 104.0

Івано-Франківськ – 104.7

Тернопіль – 88.1

Запоріжжя – 101.8

Рівне – 90.0

Луцьк – 88.7

Кропивницький – 104,2

Черкаси – 101,0

Полтава – 92,4

Славське – 102,1